Документ передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти одного з учасників.

Правитель РФ Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство між Росією і КНДР".

Як пишуть російські ЗМІ, документ передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти одного з учасників.

За словами Путіна, Росія "не виключає для себе розвитку військово-технічного співробітництва з КНДР" у зв'язку з підписаним договором.

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Водночас Кім Чен Ин стверджує, що зазначений договір має миролюбний та оборонний характер. Він назвав Росію "найчеснішим другом і соратником", а Путіна - "найдорожчим другом корейського народу".

Візит Путіна до КНДР: що відомо

Цієї ночі кремлівський правитель вперше за 24 роки прибув до Північної Кореї. Візит триватиме два дні, країни мають підписати договір про стратегічне партнерство.

Напередодні візиту Путін опублікував статтю, в якій подякував КНДР за підтримку Росії у війні.

Правитель РФ поїхав до Кім Чен Ина після зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном та саміту "Великої сімки", де західні лідери продемонстрували свою солідарність щодо війни РФ проти України.

Візит Путіна до Північної Кореї може мати наслідки далеко за межами поля бою в Україні. Це значний крок до заснованого на спільній ворожості до Заходу і його союзників партнерства, який розширює можливості обох лідерів та поглиблює глобальні лінії розломів, пише CNN.

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