Лідер Північної Кореї не виглядав здоровим, каже колишня співробітниця ЦРУ.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин не виглядає здоровим. Про це заявила колишній аналітик ЦРУ з питань КНДР Сью Мі Террі, спираючись на кадри його зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, пише The Hill.

"Моєю першою реакцією, коли я подивилася на Кім Чен Ина, було: "Як на мене, він виглядає не дуже добре". Був час, коли він трохи схуд і виглядав краще. Тому моєю першою реакцією було те, що він не виглядав здоровим, тому що його здоров'я – це те, що ми завжди відстежуємо", – сказала Террі в нещодавньому інтерв'ю Кейтлан Коллінз з CNN.

Зазначається, що коментарі Террі з'явилися після зустрічі російського диктатора Володимира Путіна і Кім Чен Ина, під час першого візиту кремлівського правителя до Північної Кореї за останні 24 роки.

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Екс-співробітниця ЦРУ додала, що Кім зробив велику подію з приїзду Путіна. У Пхеньяні було увімкнене світло і вивішені банери на честь його візиту. Кім Чен Ин зробив це, тому що "це робить його країну схожою на нормальну країну".

"Для нього це дуже важливо", – сказала Террі.

Відомо, що Північна Корея пообіцяла повну підтримку Росії в її війні проти України. У ЗМІ повідомляли, що Пхеньян поставив Москві військову техніку в обмін на економічну допомогу і передачу технологій, які сприятимуть розвитку ракетного і космічного супутникового секторів країни.

"Я вважаю, що Кім Чен Ин шукає щось набагато більш значуще, а саме чутливі військові технології, щоб вирішити проблему своєї грізної зброї масового знищення, своєї ракетної програми", – констатувала Террі.

Візит Путіна до Північної Кореї

19 червня російський диктатор Володимир Путін вперше за 24 роки відвідав Північну Корею. На честь його приїзду КНДР вивісила чималу кількість банерів із обличчям правителя Кремля.

Відомо, що під час візиту Путіна РФ та КНДР підписали договір про партнерство між країнами. Він передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти одного з учасників. Крім того, як зауважив Путін, РФ "не виключає для себе розвитку військово-технічного співробітництва з КНДР".

На цей договір уже відреагували в Україні. Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що підписання "стратегічного військового партнерства" між РФ і КНДР – це одностороннє і найбільш нахабне обнулення всього пакету міжнародних рішень, резолюцій і обмежень, накладених на КНДР.

Водночас The Times пише, що Путін і Кім сформували ядерний блок проти Заходу і, ймовірно, відбулося це не всупереч, а з благословіння Пекіна. Наголошується, що поставки північнокорейських снарядів для потреб загарбницької армії Росії в Україні – це лише половина проблем від цього альянсу. Інша половина – що КНДР отримує від Росії в обмін на зброю.

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