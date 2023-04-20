Він знає, що його армія не може досягти своїх цілей в Україні.

Візит президента РФ Володимира Путіна на окуповану територію України означає, що він усвідомлює не найкращий стан справ Росії.

"Візит Путіна видається показником того, що вони (росіяни – ред.) знають: для Росії справи йдуть так собі. І Путін, схоже, дуже добре це знає", – заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, пише "Європейська правда".

За її словами, Путін знає, що його армія не справляється зі своїми завданнями в Україні.

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"Він, найімовірніше, намагається підтримати власне населення, оскільки знає, що його армія не справляється зі своїми завданнями і не може досягти своїх цілей шляхом вторгнення в Україну, що ми спостерігали протягом останнього року", – пояснила Жан-П’єр.

Речниця Білого дому додала, що Штати ніколи не визнають будь-яких претензій Росії на суверенні території України.

"Ми дуже чітко про це заявили і будемо продовжувати це повторювати, тому ми також продовжуватимемо підтримувати Україну та український уряд", – підсумувала вона.

Поїздки Путіна на окуповану територію України

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня з'явилася інформація, що Путін нібито відвідав окуповані частини Луганської і Херсонської областей України.

За словами пропагандистів, президент РФ на Херсонському напрямку нібито відвідав штаб угруповання військ "Дніпро", де заслухав доповіді командувача ВДВ генерал-полковника Теплинського і командувача угрупуванням генерал-полковника Макаревича, а також попросив військових висловити думку про обстановку.

Водночас у Херсонській облраді сумніваються Путін справді відвідував окуповану частину області.

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