В ISW зазначили, що влада РФ чітко визначила "першопричини" війни як нібито порушення НАТО зобов'язань не просуватися на схід.

Очільник Кремля Путін не зацікавлений у будь-яких компромісах на майбутніх мирних переговорах щодо припинення війни проти України.

Такого висновку дійшли аналітики Інституту з вивчення війни (ISW), оцінивши переговори президента США Дональда Трмапа з Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

У новому звіті Інституту вказується, що в офіційному повідомленні Кремля йдеться, що Путін наголосив Трампу на необхідності "усунення першопричин" війни та погодився на переговори.

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В ISW зазначили, що влада РФ чітко визначила "першопричини" війни як нібито порушення НАТО зобов'язань не просуватися на схід. Це, переконані аналітики, свідчить про те, що Кремль й надалі переслідує ідею нав'язування своєї волі та інтересів Сполученим Штатам та Європі і "не зацікавлений у компромісі в цій вимозі".

Також аналітики згадали про перспективу обміну територій Курської області РФ на українську і навели слова речника Кремля Дмитра Пєскова і заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, які заявили, що цьому не бувати.

"Заяви Медведєва і Пєскова ще більше підтверджують оцінку ISW, що Путін не зацікавлений у будь-яких компромісах під час майбутніх переговорів і буде намагатися досягти лише тієї мирної угоди, яка задовольнить усі його вимоги щодо України", - зробили висновой аналітики.

Переговори з РФ

10 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що переговори щодо завершення війни РФ проти України просуваються вперед. При цьому американський президент не став розголошувати деталі діалогу з російським диктатором Путіним, але ще раз підтвердив, що розмовляв з ним.

Шлях до миру в Україні не буде швидким, і американсько-російські переговори не закінчаться через кілька тижнів, вважає експосол Німеччини в США та Великій Британії, президент Фонду Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер.

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