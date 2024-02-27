Джейк Салліван зазначив, що історія спостерігає за тим, чи винесе спікер Джонсон законопроект.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван розкритикував Конгрес за затягування схвалення пакету допомоги для України. Він заявив, що президент Російської Федерації Володимир Путін "виграє з кожним днем", поки Палата представників думає.

"Реальність така, що Путін виграє з кожним днем, коли Україна не отримує необхідних їй ресурсів, а Україна страждає", - цитує Саллівана видання СNN.

Він вказав на "сильну двопартійну більшість у Палаті представників", яка готова прийняти пакет допомоги для України, "якщо він буде винесений на розгляд".

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"Історія спостерігає за тим, чи винесе спікер Джонсон законопроект (Сенату про зовнішню допомогу) на голосування. Якщо він це зробить, він (проект) пройде, і Україна отримає те, що їй потрібно для досягнення успіху. Якщо ні, то ми не зможемо дати Україні інструменти, необхідні для того, щоб вона могла протистояти Росії, і Путін буде головним бенефіціаром цього", – заявив радник Джо Байдена.

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Сенат, який контролюють демократи, вже прийняв пакет допомоги Україні та іншим союзникам зША, включаючи Ізраїль, на суму 95 мільярдів доларів.

У Палаті представників спікер-республіканець Майк Джонсон перебуває під тиском протрамповських ультраправих у своїй партії, які не хочуть виносити пакет на голосування.

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