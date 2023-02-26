Він пояснив це тим, що "бачить що відбувається" у НАТО.

Росія повернеться до обговорення питання ядерного потенціалу Великої Британії та Франції.

Про це заявив президент Росії Володимир Путін в ефірі програми "Москва. Кремль. Путін", передає "РИА Новости".

В нього запитали, чи Росія планує "підрахувати боєголовки" Британії та Франції.

Відео дня

"Ну, звичайно. Адже ми свого часу пішли на те, щоб винести їх за дужки, маючи на увазі і розрядку, і те, що НАТО оголосило себе хіба що не демілітаризованою організацією, говорили про те, що це, найімовірніше, політична організація, а не військовий блок. Ну, де ж він не військовий? Ми ж бачимо, що відбувається. Тому ми просто змушені повернутися до обговорення цієї теми з центру поля", - сказав політик.

Путін і ядерна зброя

В ході свого виступу перед російським парламентом 21 лютого Володимир Путін заявив про своє рішення призупинити участь Росії в договорі про стратегічні ядерні озброєння. Цей договір передбачав обмеження на виробництво ядерної зброї і вводив механізм взаємних інспекцій ядерних арсеналів США і Росії.

Президент Зеленський прокоментував рішення Путіна порівнянням Росії і терористів.

У США заявили, що не планують нарощувати свій ядерний арсенал і не бачать у Росії можливостей робити це. Вашингтон хотів би повернутися до звичайного режиму взаємних інспекцій ядерних арсеналів.

Вас також можуть зацікавити новини: