Росія вийшла з угоди, яка обмежувала ядерні арсенали США і РФ.

США не планують нарощувати свій ядерний арсенал і не бачать у Росії можливостей робити це. Вашингтон хотів би повернутися до звичайного режиму взаємних інспекцій ядерних арсеналів. Про це заявила заступник Державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд в інтерв'ю The Washington Post.

"Росія зараз не в тому стані, щоб нарощувати свій ядерний потенціал, і ми чесно кажучи, теж не зацікавлені і не плануємо робити цього", – заявила вона.

За словами Нуланд, рішення Кремля вийти з Договору про стратегічні озброєння ніяк не вплине на плани Пентагону з цього питання.

Відео дня

"Ми ясно дали зрозуміти росіянам, що хотіли б повернутися до нейтральних інспекцій. Ми б хотіли провести переговори і обговорити виконання договору. Але він (Путін – ред.) вирішив відсунути цей переговорний стіл", – заявила заступник держсекретаря.

Також Нуланд зазначила, що проведення взаємних інспекцій в рамках ДСНО було фактично припинено задовго до формальної відмови Росії від участі в договорі.

Відмова Росії від договору зі стратегічних озброєнь

В ході свого виступу перед російським парламентом 21 лютого Володимир Путін заявив про своє рішення призупинити участь Росії в договорі про стратегічні ядерні озброєння. Цей договір передбачав обмеження на виробництво ядерної зброї і вводив механізм взаємних інспекцій ядерних арсеналів США і Росії.

У НАТО заявили, що шкодують про рішення Путіна вийти з Договору про ядерну зброю. Також Столтенберг відкинув звинувачення Путіна про те, що у війні винні Київ і його західні союзники.

Президент Зеленський прокоментував рішення Путіна порівнянням Росії і терористів. За його словами, єдина відмінність між РФ і терористами полягає в тому, що терористи надягають маски, а в РФ не приховують своїх облич.

Вас також можуть зацікавити новини: