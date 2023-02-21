Глава держави підкреслив, що РФ вже стала спілкуватися як терорист, а єдина відмінність між РФ та терористами полягає у тому, що терористи в масках, а в РФ навіть не приховують своїх облич.

Президент України Володимир Зеленський вкотре заявив, що Росія спілкується як терорист.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив на спільному із прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні брифінгу у Києві, коментуючи сьогоднішнє "послання" президента Росії Володимира Путіна та ймовірність випробувань Росією ядерної зброї.

"Ну що можна сказати? Я не дивився його звернення через те, що саме у цей час відбувалися удари по Херсонщині. Постраждала 21 людина, 6 загинуло", - зазначив він.

Відео дня

Зеленський висловив співчуття близьким та рідним загиблих.

Також президент наголосив, що саме для цього Україні потрібен захист неба.

"По-іншому поки що захиститися від держави-терориста неможливо. Але все попереду, і ми до цього готуємося. А що стосується того, чи готуються вони до випробувань (ядерної зброї - УНІАН). Ну ми ж з вами дорослі люди. Ця людина спочатку ухвалила рішення про якісь залякування, а потім вже пов’язала це з якимись меседжами від США тощо. Це постійно відбувається. Серйозно вже на них ніхто не звертає увагу", - сказав він.

Глава держави підкреслив, що РФ вже стала спілкуватися як терорист.

"Різниця тільки у тому, що терористи в масках, а ці навіть не приховують своїх облич. Приблизно так. Виступ цієї людини був близько двох годин, а атакували і знищили інфраструктуру, вбили людей наших вони впродовж однієї. Ось, що ми бачимо: що вони говорять і що вони насправді роблять. Ну ми їх дотиснемо", - додав Зеленський.

Виступ Путіна та терор РФ у цей час

Як відомо, сьогодні під час виступу з посланням до федеральних зборів РФ президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія тимчасово призупинила участь у договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь зі США (відомий також як СНО-3 або New Start).

Також російський диктатор заявив, що Міністерство оборони Росії та "Росатом" повинні забезпечити готовність до випробування російської ядерної зброї.

Договір про стратегічні наступальні озброєння — це угода, яка обмежує ядерні озброєння між країнами США та РФ. Умови договору обмежують кількість ядерних боєголовок, що стоять на бойовому чергуванні. Ця угода є однією з серії підписаних між країнами документів про зменшення ядерного потенціалу та роззброєння.

Під час виступу Путіна окупанти вкотре обстріляли Херсон. Ворог завдав ударів по житлових кварталах, об’єктах критичної інфраструктури, дитсадку, лікарні, приватних гаражах і автівках. Декілька будинків були суттєво пошкоджені. Також загарбники обстріляли ринок і зупинку громадського транспорту.

Раніше повідомлялося, що внаслідок сьогоднішнього обстрілу окупантами Херсона загинули шестеро людей.

Вас також можуть зацікавити новини: