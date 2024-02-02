Під час конференції "Російський енергетичний тиждень" президент Володимир Путін двічі використовував завуальований мат.

Під час виступу перед активом Загальноросійського народного фронту в Тулі президент РФ Володимир Путін несподівано заявив, що тим, хто передрікав Росії спад, провал і крах, "хочеться показати відомий жест".

"Але не буду цього робити - тут багато дівчат", – сказав Путін.

Варто зазначити, що це не перший дивний виступ Путіна: під час конференції "Російський енергетичний тиждень" президент Володимир Путін двічі використовував завуальований мат.

Він використовував просторіччя "мля", кажучи про економіку Росії, "Північний потік-2" і європейські санкції. "Ми вже не впадемо... мля", - сказав Володимир Путін на конференції, де заявлено 4000 учасників з 60 країн, включаючи міністрів з Іраку, Сербії, Венесуели та інших.

Останні заяви Путіна - деталі

Переважна більшість громадян Росії підтримувало анексію Криму та інших територій Східної України. Про це президент Володимир Путін заявив на зустрічі з учасниками форуму "Все для перемоги".

Раніше він заявив, що необхідно створити "демілітаризовану зону" між РФ і Україною. За його словами, між РФ і Україною варто створити "демілітаризовану зону" для виведення російської території "з-під вогневої досяжності" України.

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