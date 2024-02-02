Російський диктатор стверджує, що без відповідного "настрою" росіян, ніякої кривавої війни з Україною не було б.

Кремль почав воєнну агресію проти України тільки тому, що так хотів російський народ. Про це президент РФ Володимир Путін заявив на провоєнному форумі в Тулі.

"Якби я не був упевнений, що у нас в країні і в Криму, і на всій території нашої величезної Батьківщини переважна більшість наших громадян думають так, як ви, я б нічого не став робити і в Криму. Але я був упевнений, що і кримчани, і вся Росія хочуть цього повернення на батьківщину. Також як переважна більшість людей в країні хочуть допомогти Донбасу. Не хочуть кидати людей там під колеса цих неонацистів", – заявив диктатор.

Путін підкреслив, що "нічого б не відбувалося" в питаннях Криму і Донбасу, якби не "настрій суспільства" в Росії.

Інші цинічні заяви Путіна останнього часу

Як писав УНІАН, під час нещодавньої зустрічі з підлеглими Путін публічно визнав, що Росія напала на Україну і завойовує її території. Примітно, що за подібні злочини в російському кримінальному кодексі є кримінальна стаття.

Також ми розповідали, що Путін хоче бачити учасників загарбницької війни проти України в якості нової еліти Росії. На його думку, ті люди, які зі зброєю в руках прийшли вбивати і грабувати українців, заслуговують на підтримку після повернення з фронту.

Вас також можуть зацікавити новини: