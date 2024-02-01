Найкраще з чого може почати Кремль – це "демілітаризація територій України, де перебувають російські солдати", заявив представник Держдепу.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що між РФ та Україною варто створити "демілітаризовану зону" для виведення російської території "з-під вогневої досяжності" України. Речник Державного департаменту США Метью Міллер прокоментував цю заяву під час брифінгу.

За словами представника Держдепу, йому "складно зрозуміти", як можна імплементувати буферну зону між Україною та РФ, у той час, коли російські окупаційні війська знаходяться на українській землі.

"Дещо складно мати демілітаризовану зону, коли російські сили продовжують операції з українського боку кордону, а Путін ясно давав зрозуміти, що не збирається змінювати своїх цілей – захопити та підкорити Україну", – наголосив Міллер.

Він зауважив, що якщо Москва дійсно зацікавлена в створенні "демілітаризованої зони", то найкраще з чого може почати Кремль – це "демілітаризація територій України, де перебувають російські солдати".

Війна в Україні: інші заяви Путіна

Російський диктатор Володимир Путін відомий своєю схильністю до змін історичних фактів в усьому, що стосується України – від його слів про те, що нашу державу створив Лєнін, і до інших не менш абсурдних заяв.

Не так давно він публічно визнав, що Росія напала на Україну і завойовує її території. Примітно, що цією заявою очільник Кремля "наговорив" собі на 20 років тюрми.

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