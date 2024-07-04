Російський лідер зазначив, що "не знайомий з його можливими пропозиціями щодо того, як він збирається це зробити".

Президент Росії Володимир Путін заявив, що всерйоз ставиться до наміру кандидата в президенти США Дональда Трампа завершити війну в Україні, хоча очільник Кремля і не знайомий з його конкретними пропозиціями.

"Те, що пан Трамп як кандидат у президенти заявляє про те, що він готовий і хоче зупинити війну в Україні, ми до цього ставимося цілком серйозно", - сказав Путін під час пресконференції на саміті Шанхайської організації співпраці в Астані.

Російський лідер зазначив, що "не знайомий з його можливими пропозиціями щодо того, як він збирається це зробити".

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"І це, звичайно, ключове питання. Але я не сумніваюся, що він говорить це щиро. І ми це підтримуємо", - додав Путін.

"Мирні пропозиції" Трампа щодо України

Під час передвиборчих мітингів Трамп обіцяв, що завершить війну в Україні "протягом 24 годин", однак не говорив, як саме він збирається цього досягти.

У рамках плану Дональда Трампа щодо НАТО Альянс зобов'язується припинити подальше розширення на схід - зокрема, на Україну та Грузію, а також веде переговори з Путіним про те, яку частину української території Москва зможе "зберегти" за собою. Про це пише Politico з посиланням на експертів з питань національної безпеки, пов'язаних з експрезидентом США.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп має виступити зі своїм планом щодо швидкого припинення війни з Росією, попередивши, що будь-яка пропозиція не повинна порушувати суверенітет країни.

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