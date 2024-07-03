"Ми хочемо зрозуміти, чи будемо ми в листопаді мати потужну підтримку США, чи залишимося зовсім самі", заявив президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп має виступити зі своїм планом щодо швидкого припинення війни з Росією, попередивши, що будь-яка пропозиція не повинна порушувати суверенітет країни. Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю Bloomberg Television.

"Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він має сказати нам про це сьогодні... Якщо будуть ризики для незалежності України, якщо ми втратимо державність - ми хочемо бути до цього готові, ми хочемо знати", - сказав Зеленський.

Він додав, що "потенційно готовий" зустрітися з Трампом, щоб почути пропозиції його команди.

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"Вони не можуть планувати моє життя і життя нашого народу та наших дітей... Ми хочемо зрозуміти, чи будемо ми в листопаді мати потужну підтримку США, чи залишимося зовсім самі", - заявив Зеленський.

Плани Трампа щодо України - актуальне

Нагадаємо, напередодні видання Politico з посиланням на експертів з питань національної безпеки, пов'язаних з експрезидентом США, писало, що в рамках плану Дональда Трампа щодо НАТО Альянс зобов'язується припинити подальше розширення на схід - зокрема, на Україну та Грузію, а також веде перемовини з Путіним про те, яку частину української території Москва зможе "зберегти" за собою.

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