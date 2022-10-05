Владу, ймовірно, передадуть Радбезу РФ.

Російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський назвав найвірогідніший, на його думку, варіант відставки російського диктатора Володимира Путіна.

Про це йшлося в ефірі ФЕЙГІН LIVE.

"Вони досить глибоко зрозуміли, що війна програна, і я довіряю тій інформації, яка є, що [Юрій] Ковальчук (мільярдер, олігарх і соратник Путіна, його називають відповідальним за дезінформаційну війну – УНІАН) обговорював з Путіним м'який варіант, що всім треба зіскакувати", – каже він.

За його словами, владу, ймовірно, передадуть Радбезу РФ. Дискусії щодо відсторонення Путіна закінчаться, коли ЗСУ звільнять Херсон.

"Одним із проміжних варіантів може бути: оголошуємо, що за станом здоров'я, захворів, тимчасово передає обов'язки колективному органу. Ніхто в спадкоємці не рветься, кому потрібна відповідальність за капітуляцію. Все буде ховатися за колективним органом, Радою Безпеки. Перед Самаркандом (місто в Узбекистані, де 15-16 вересня проходив саміт Шанхайської організації співробітництва), я думаю, такий варіант обговорювався. Самарканд все змінив. Путін різко підвищив ставки, але війна – кожні нові успіхи української армії... Херсон просто закриє всі дискусії. Після Херсона цей варіант в м'якій або жорсткій формі буде реалізований", – додав політолог.

Зміна влади в Росії

Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України все частіше лунають прогнози щодо того, що президента РФ Володимира Путіна може бути усунуто від влади або навіть вбито.

Експерти припускають, що режим президента Росії Володимира Путіна може "розсипатися" внаслідок перевороту.

Зокрема, Путіна можуть почати переконувати піти з посади, щоб зняти частину санкцій проти РФ.

Припускають, що в такому разі на його місці можуть поставити прем'єра РФ Михайла Мішустіна, як очільник уряду, він за Конституцією може стати т.в. о. президента.

Раніше екс-депутат Державної Думи Ілля Пономарьов заявляв, що якщо замість президента Росії Володимира Путіна до влади прийде його конституційний наступник - прем'єр-міністр Михайло Мішустін, то він намагатиметься зупинити бойові дії в Україні.

Пані посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс переконана, що на сьогодні в Російській Федерації не видно наступника президента Володимира Путіна, чиє правління було б безпечним для України.

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