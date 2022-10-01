Політик зазначив, що російська еліта вже відверто ненавидить Путіна.

Після семи місяців повномасштабного російського вторгнення в Україну з'явилися передумови для бунту в російських регіонах і замаху на президента країни-агресора Володимира Путіна.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив опозиційний російський політик Геннадій Гудков.

"Регіони можуть прокинутися, але недостатньо зараз передумов, щоб вони пішли по ланцюговій реакції. Регіони можуть виступити тільки детонаторами, але вони не можуть привести до зміни режиму. Якщо вони виступлять детонаторами цього процесу, і почнеться ланцюгова реакція одного регіону за іншим, тоді так, і в Москві може спалахнути якась революція, яка позбавить Путіна життя або відсторонить його від влади", - заявив Гудков.

Політик зазначив, що російська еліта вже відверто ненавидить Путіна.

"Так, еліта зараз ненавидить Путіна. Як регіональна, так і московська. Але не в цьому справа. Річ у тім, що від цієї ненависті до усунення вождя - величезна дистанція. І чи буде вона пройдена? Ми з вами не знаємо і не можемо закладатися на цей варіант як на реальний", - зазначив політик.

При цьому Гудков нагадав, що свого часу було кілька спроб замаху на Гітлера.

"Було кілька замахів, але Гітлер залишився живий. Було багато спроб усунути Фіделя Кастро, але він помер своєю смертю. Ми з вами не можемо чітко прорахувати ймовірність цієї події. Це неможливо. Передумови, як я вже сказав, є. Але від передумов до реалізації - величезна дистанція, і вона може бути ніколи не пройдена", - зазначив політик.

Гудков також зазначив, що російська еліта розуміє все, що зараз відбувається.

"Еліта, на відміну від народу, настільки добре розуміє що відбувається, що давно вже Путіна ненавидить. Вона розуміє, що її позбавили майбутнього. Її позбавили навіть сьогодення. Її та її сімей можуть позбавити життя та іншого. Вони це добре розуміють, на відміну від народу, який прозріє тільки тоді, коли або ядерний гриб побачить, або коли їм по телевізору оголосять, що Путіна більше немає при владі. Звичайно, рух зверху представляється мені краще, але більш імовірний на сьогодні рух знизу. Але можуть бути обставини, які зроблять цей рух неможливим", - заявив Гудков.

Спроба анексії Росією областей України:

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію російських військовослужбовців запасу на війну з Україною. Також Путін, говорячи про ядерну зброю, заявив, що використовує всі наявні засоби в разі нібито появи загрози територіальній цілісності РФ.

Російські загарбники 23-27 вересня провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській і Запорізькій - про вихід зі складу України та приєднання до Росії, в Донецькій і Луганській - про приєднання до РФ.

Жителі захоплених окупантами територій не хотіли брати участь у псевдореферендумах, тому їх окупанти змушували голосувати під дулами автоматів. За результатами, які продемонструвала російська пропаганда, понад 90% учасників "референдуму" проголосували "за".

Низка країн, зокрема ЄС і США, оголосили, що не визнаватимуть результати фейкового голосування.

Путін 30 вересня оголосив про анексію частин чотирьох областей України та запропонував Києву переговори.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський 30 вересня заявив, що домовитися про співіснування з Путіним неможливо, тому Україна буде вести діалог з іншим президентом РФ: "Ми готові до діалогу з Росією вже з іншим президентом Росії".

Глава держави переконаний, що "тільки шлях посилення України та вигнання окупантів з усієї її території повертає мир".

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