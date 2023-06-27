Тихановська заявила, що Лукашенко в конфлікті Путіна і Пригожина був "не посередником, а листоношею".

Лідер білоруської опозиції у вигнанні Світлана Тихановська запропонувала не перебільшувати роль білоруського диктатора Олександра Лукашенка в припиненні заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина.

Як заявила Тихановська в інтерв'ю "Бі-бі-сі" Лукашенко в конфлікті Путіна і Пригожина був "не посередником, а листоношею".

"Він був гінцем Путіна", - сказала Тихановська".

Відео дня

При цьому вона зазначила, що заколот Пригожина показав світу, що президент Росії Путін не всемогутній, і це позначається також на позиції Лукашенка.

"Слабкий Путін означає слабкого Лукашенка", - вважає вона.

Крім того, вона підкреслила, що присутність ПВК "Вагнер" в Білорусі призведе до ще більшої нестабільності в країні, де вже перебувають близько 5 тисяч російських військових.

Роль Лукашенка у припиненні заколоту ПВК "Вагнер"

23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин почав військовий заколот нібито з метою "зупинити" корумповане керівництво Міноборони. Його найманці безперешкодно перетнули російський кордон, взяли під контроль Ростов і дійшли до Московської області. За цей час "вагнерівці" знищили сім одиниць російської авіації.

Однак 24 червня ввечері, не доходячи до Москви 200 кілометрів, Пригожин зупинив рух військової техніки.

Таке рішення він прийняв після переговорів з білоруським президентом Олександром Лукашенком, які провели за погодженням Путіна, і під час яких "вагнерівцям" нібито надали гарантії безпеки. Також повідомлялося, що за підсумками розмови Пригожин поїде до Білорусі.

26 червня видання "Верстка" повідомило, що в Могильовській області Білорусі в 200 км від кордону з Україною почали будувати військовий табір для найманців ПВК "Вагнер", таборів буде декілька.

Сьогодні моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що літак Пригожина приземлився на аеродромі під Мінськом.

Вас також можуть зацікавити новини: