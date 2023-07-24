Такий крок був би "самовбивчим" для цієї структури, вважає Андрій Юсов.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зауважує, що у приватної військової компанії "Вагнер" немає сил і засобів, щоб становити загрозу для Польщі.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання стосовно заяв самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо того, що бойовики ПВК "Вагнер" начебто проявляють ініціативу щодо нападу на Польщу.

Юсов зауважив, що це "прогнозовані речі". За його словами, від початку, коли лише з’явилася інформація про можливе перебування "вагнерівців" у Білорусі, йшлося про те, що один з напрямків їхнього використання – це "постійно дратувати і нервувати" сусідів – країни-члени НАТО і Європейського Союзу.

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"Якщо говорити про серйозність цих погроз: даруйте, сьогодні у колишнього ПВК, насправді воно "ПВК" ніколи не було – цього угруповання "вагнерівців", немає достатніх сил і засобів для того, щоб реально становити загрозу для, наприклад, Польщі", - наголосив представник ГУР.

Він додав, що якщо б такий крок відбувся, він був би самовбивчим для цієї структури.

"Я переконаний, що армія Польщі лише би, скажімо, зраділа подібним випадкам і швидко вирішила би всі ці проблеми", - сказав Юсов.

ПВК "Вагнер" прибула у Білорусь - це треба знати

23 липня Лукашенко в Санкт-Петербурзі під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним поскаржився, що "вагнерівці" нібито рвуться до Польщі на "екскурсію".

Водночас, за даними аналітиків Інституту вивчення війни, немає жодних ознак того, що найманці в Білорусі мають важке озброєння, необхідне для серйозного наступу на Україну чи Польщу, оскільки умовою угоди Путіна, Лукашенка та ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, що поклала край збройному заколоту, була передача "Вагнером" такої зброї Міністерству оборони Росії.

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