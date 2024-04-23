У Греції прокоментували інформацію про те, що Євросоюз і НАТО тиснуть на них у питанні надсилання Україні систем протиповітряної оборони.
"Ми вже надали відчутну допомогу Україні та її народу. Однак необхідно наголосити, що не буде вжито жодних дій - і я наголошую на цьому - які могли б навіть віддалено поставити під загрозу потенціал стримування або протиповітряну оборону нашої країни", - заявив прес-секретар уряду Павлос Марінакіс.
Він сказав журналістам, що Греція послідовно спростовувала подібні твердження в минулому. "І сьогодні я рішуче підтверджую нашу позицію", - цитує його Ekathimerini.
Україні потрібно більше систем ППО: що відомо
Нагадаємо, раніше українська влада запросила у партнерів допомогу в захисті неба. Країні потрібні як системи протиповітряної оборони, так і ракети до них.
У НАТО заявили, що знайшли серед країн-партнерів системи, які могли б передати Україні. Однак поки що тільки Німеччина анонсувала поставку допомоги.
Учора на Financial Times вийшла стаття, згідно з якою лідери Європейського Союзу та Північноатлантичного Альянсу двічі просили Грецію та Іспанію передати Україні свої системи ППО.