В уряді не підтвердили і не спростували дані журналістів.

У Греції прокоментували інформацію про те, що Євросоюз і НАТО тиснуть на них у питанні надсилання Україні систем протиповітряної оборони.

"Ми вже надали відчутну допомогу Україні та її народу. Однак необхідно наголосити, що не буде вжито жодних дій - і я наголошую на цьому - які могли б навіть віддалено поставити під загрозу потенціал стримування або протиповітряну оборону нашої країни", - заявив прес-секретар уряду Павлос Марінакіс.

Він сказав журналістам, що Греція послідовно спростовувала подібні твердження в минулому. "І сьогодні я рішуче підтверджую нашу позицію", - цитує його Ekathimerini.

Відео дня

Україні потрібно більше систем ППО: що відомо

Нагадаємо, раніше українська влада запросила у партнерів допомогу в захисті неба. Країні потрібні як системи протиповітряної оборони, так і ракети до них.

У НАТО заявили, що знайшли серед країн-партнерів системи, які могли б передати Україні. Однак поки що тільки Німеччина анонсувала поставку допомоги.

Учора на Financial Times вийшла стаття, згідно з якою лідери Європейського Союзу та Північноатлантичного Альянсу двічі просили Грецію та Іспанію передати Україні свої системи ППО.

Вас також можуть зацікавити новини: