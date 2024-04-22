Йдеться про системи Patriot і С-300.

Країни-члени Європейського Союзу і НАТО чинять серйозний тиск на Грецію та Іспанію в питанні надання Україні систем протиповітряної оборони.

Про це пише Financial Times із посиланням на власні джерела. За їхніми даними, на саміті в Брюсселі європейські лідери особисто закликали прем'єр-міністрів Іспанії та Греції Педро Санчеса і Кіріакоса Міцотакіса передати частину своїх систем Україні.

Політикам країн, чиї армії мають на озброєнні понад дюжину Patriot і системи С-300, сказали, що їхні потреби в цих системах не такі великі, а самі країни не стикаються з безпосередньою загрозою. "Ми всі знаємо, у кого вони (системи ППО - УНІАН) є, ми всі знаємо, де вони перебувають, і ми всі знаємо, кому вони дійсно потрібні", - сказало одне з джерел.

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Повторне прохання подарувати Україні установки прозвучало на зустрічі міністрів закордонних справ і оборони членів ЄС у Люксембурзі, в якій брали участь глава українського МЗС Дмитро Кулеба і міністр оборони Рустем Умеров.

"У мене немає Patriot у Брюсселі, вони перебувають у столицях, і саме вони мають ухвалювати рішення. І я впевнений, що вони це зроблять", - сказав журналістам головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель.

Передбачається, що українська армія особливо зацікавлена в застарілих системах С-300 Греції, оскільки вміє працювати з ними. "Якщо чесно, є країни, які не потребують систем ППО найближчим часом. Кожній країні пропонується вирішити, що вона може виділити", - сказав один з європейських дипломатів.

Глава іспанського МЗС Хосе Мануель Альбарес на запитання журналістів про те, чи готується Іспанія передати Україні ситеми Patriot, відповів так: "Ми прекрасно розуміємо, що Україна потребує засобів протиповітряної оборони і особливо систем Patriot. Іспанія завжди робила все, що в її силах, [щоб допомогти]".

Водночас офіційні особи кажуть, що на Польщу і Румунію в цьому питанні не тиснуть так сильно, оскільки враховують їхнє "більш вразливе розташування на кордоні з Україною".

Польський прем'єр Дональд Туск сказав, що у них немає можливості передати Patriot, оскільки їм потрібно захищати критично важливий склад озброєння для України в Жешуві. "Є й інші види озброєнь [крім Patriot], які допомагають Україні захищати небо, і тут Польща продовжуватиме проявляти активність", - додав він.

ППО для України: останні новини

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський запросив скликання термінового засідання Ради Україна-НАТО, присвяченого захисту українського неба. Це сталося на тлі масованих російських атак і браку ракет для ППО.

На запит відгукнулася Німеччина - Берлін оголосив, що передасть одну батарею Patriot, а глава оборонної компанії Diehl Defence Гельмут Раух анонсував передачу системи IRIS-T.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг після засідання Ради Україна-НАТО заявив, що вони провели ревізію і з'ясували, що у країн-членів є системи протиповітряної оборони, які можна передати українській армії.

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