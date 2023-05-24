Особистий прес-секретар Путіна погодився з тезою про те, що війна між Україною та РФ не повинна дійти до стадії "заморожування конфлікту".

Прес-секретар лідера РФ Дмитро Пєсков здивував раптовою заявою з приводу підтримки тези Заходу про те, що війну з Україною "не можна заморозити".

Про це він висловився в коментарі для пропагандистського ТАСС у відповідь на питання з приводу можливості допустити "заморожування конфлікту". Раніше негативно щодо цього варіанту висловилися в Білому домі.

"Росія солідарна", - відповів Пєсков.

Він уточнив, що для РФ єдиний варіант закінчення війни - це завершення так званої "спеціальної військової операції" з вигодою для Росії.

"Забезпечення своїх інтересів, досягнення поставлених перед Росією цілей або за допомогою спеціальної військової операції, або іншими доступними засобами", - перерахував Пєсков.

США розглядають сценарій заморозки війни в Україні

Нагадаємо, що 18 травня видання Politico за підсумками розмови з низкою високопоставлених членів Білого дому повідомило, що США розглядає варіант "заморозки війни" в Україні за прикладом корейського сценарію.

Там вказали, що з урахуванням того, що ні Україна, ні РФ навряд чи визнають програш тієї, чи іншої сторони на полі бою - такий варіант в довгостроковій перспективі може виявитися реалістичним. При цьому на даний момент в Адміністрації Байдена це скоріше "небажаний" підсумок розвитку подій. Поки що подібні обговорення знаходяться "в зародку", а політичне керівництво має намір продовжити підтримку України зброєю.

Відзначимо, що між Південною і Північною Кореєю активні бойові дії завершилися перемир'ям в 1953 році, проте сторони досі офіційно не визнали, що війна між ними закінчилася. Напруга на кордоні і в стосунках існує досі.

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