Вашингтон готується до сценарію, за якого Україна не зможе вигнати загарбників зі своєї території.

Влада США допускає ймовірність того, що російсько-українська війна перетвориться на заморожений конфлікт на десятиліття за прикладом ситуації з розділеною Кореєю. Про це пише американське видання Politico за підсумками бесід з джерелами у Вашингтоні.

За даними журналістів, в Білому домі та інших владних органах США вже проходили попередні обговорення можливих конфігурацій лінії розмежування, яку Україна і Росія погодилися б не перетинати, але які не повинні бути офіційними кордонами.

"Це сценарій, який може виявитися найбільш реалістичним в довгостроковій перспективі, враховуючи, що ні Київ, ні Москва не схильні коли-небудь визнавати поразку. Це також стає все більш імовірним на тлі зростаючого в адміністрації почуття того, що майбутній український контрнаступ не завдасть Росії смертельного удару", – пише Politico.

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Зазначається, що заморожений конфлікт може стати політично прийнятним довгостроковим результатом для США та інших країн-партнерів України, оскільки дозволить знизити витрати на підтримку Києва. Натомість Україні можуть запропонувати довгострокові зв'язки з США і НАТО в сфері безпеки.

"Є школа думки, яка говорить: "о, українці повинні мати [місто] Маріуполь і доступ до Азовського моря". Є інші, які менш зациклені на розміщенні ліній, поки Україна в безпеці в майбутньому", — сказав колишній чиновник адміністрації, описуючи розмови у владних колах США.

Видання зазначає, що поки такі обговорення залишаються на ранніх стадіях, і офіційні особи США очікують, що війна буде залишатися в гарячій стадії протягом досить довгого часу. Відповідно, в даний час адміністрація Байдена має намір надавати Україні необхідні зброю і підтримку і далі.

Один зі співрозмовників видання підкреслив, що для Вашингтона в цілому характерно планувати паралельно відразу кілька сценаріїв розвитку ситуації.

"Деякі офіційні особи і аналітики США кажуть, що однією з грубих моделей може бути війна в Кореї. Активні бойові дії в цьому конфлікті завершилися перемир'ям в 1953 році, але навіть через 70 років війна офіційно не оголошена закінченою", – пише видання.

Перспективи закінчення війни в Україні

Керівництво України, в тому числі президент Зеленський особисто багато разів відзначали, що війна може закінчитися тільки на умовах повного звільнення всіх українських територій. Останнім часом з цією позицією вже відкрито погоджуються на Заході, наприклад, канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер, якого прийнято вважати генієм геополітичного аналізу, вважають, що в поточному році почнуться реальні мирні переговори між Україною і Росією.

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