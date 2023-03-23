Триденна поїздка китайського лідера в Москву закінчилася, але її наслідки поки не очевидні.

Втомлена від війни в Україні світова спільнота може погодиться на "мирний план" Китаю, що пропонує "заморозити" територіальні захоплення Росії. Це викликає певне занепокоєння у Вашингтоні, пише Bloomberg.

Зазначається, що головним лейтмотивом "мирних ініціатив" Китаю є заклики до негайного припинення вогню в Україні та початку мирних переговорів.

"США і їх союзники вважають, що це дозволить Володимиру Путіну "заморозити" територіальні придбання Росії", – пише видання.

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У Вашингтоні побоюються, що заклики китайського лідера Сі Цзіньпіна можуть припасти до смаку тим країнам, які страждають від глобальних економічних наслідків цієї війни. Наприклад, такі великі країни, як Індія і Бразилія, досі уникають робити вибір між Росією і підтримкою України.

Паралельно Москва намагається залучити на свій бік країни Африки. Сам же Китай надає Росії істотну економічну підтримку.

"Його стрімке зростання торгівлі з Росією і закупівлі викопного палива допомогли фінансувати військову машину Путіна. Поїздка Сі в Москву на цьому тижні тільки зміцнила зобов'язання двох країн в рамках "партнерства без обмежень", – пише видання.

Відзначається, що Китай може відмовитися від спроб налагодити нормальні відносини з США і остаточно стане на бік Росії.

"Сі, який нещодавно отримав безпрецедентний третій термін правління, схоже, вирішив, що на міжнародній арені Китай повинен йти власним шляхом", – йдеться в статті.

Поїздка Сі Цзіньпіна до Москви

Цього тижня лідер Китаю Сі Цзіньпін здійснив триденний візит до Москви, що отримав максимально широкий резонанс у всьому світі. Очікування від візиту були полярними - від укладення домовленостей щодо постачання зброї в РФ до примусу Росії вивести війська з України.

На публіку в ході візиту подавалися лише беззмістовні заяви, що складаються з обтічних формулювань. Наприклад, Сі Цзіньпін заявив, що влада більшості країн підтримує ослаблення напруженості, а також виступає за мирні переговори. Він вказав, що "конфлікти, зрештою, вирішуються шляхом діалогу і переговорів".

У Москві в свою чергу заявили, що їм "подобається" китайський "мирний план" щодо України і що він може стати "основою мирного врегулювання".

У схожому ключі лідери РФ і Китаю висловилися про двосторонні відносини. Відсутність конкретних домовленостей багато аналітиків вважають ознакою провалу переговорів. Путін не отримав не тільки зброї, але навіть розширення торгівлі. Також наголошується, що Сі Цзіньпін, хоча і закликав до миру, так і не висловив чіткої підтримки Росії в її війні проти України.

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