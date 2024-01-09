На зустрічі обговорювали те, як допомогти українцям ефективніше боротися з дроновими атаками російських окупантів.

Рада нацбезпеки Адміністрації президента США у понеділок, 8 січня, провела зустріч з очільниками венчурних, технологічних та оборонних компаній. Обговорювали ефективне використання інноваційного американського обладнання у підтримці України.

Як повідомляє Reuters з посиланням на джерела, зустріч тривала майже 5 годин.

"Розмова була зосереджена на низці систем, зокрема, на безпілотних літальних системах, про те, як протистояти системам безпілотників, а також на проблемі розмінування", - сказав журналістам один з посадовців.

Ще один посадовець адмністрації Байдена зазначив, що зустріч скликав Джейк Салліван, голова Ради національної безпеки Білого дому, щоб підштовхнути до "оновленої уваги на допомозі Україні, щоб подолати ці ключові технологічні виклики, які вони визначили як такі, що гальмують їх прогрес та ініціативу на полі бою".

Серед присутніх підприємців на зустрічі були керівники компаній Fortem Aerospace (працює у сфері безпеки - захист повітряного простору для виявлення та знищення небезпечних дронів), очільники оборонних компаній Palantir Technologies та Anduril Industries, а також виробник безпілотників Skydio.

Проблеми української ППО - останні новини

Існує цілком реальна небезпека того, що Україна може вичерпати свої існуючі запаси боєприпасів для ППО найближчими тижнями. Пов'язано це з тим, що подальша військова допомога США і ЄС Україні наразі знаходиться під питанням через "політичні перешкоди".

Постачання систем протиповітряної оборони та ракет до них від західних союзників мають вирішальне значення для оборони України, оскільки окупаційні війська намагаються адаптуватися до нинішніх можливостей українського повітряного щита.

Вас також можуть зацікавити новини: