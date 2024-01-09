Окупанти продовжують завдавати ударів по українських промислових об'єктах.

Постачання систем протиповітряної оборони та ракет до них від західних союзників мають вирішальне значення для оборони України, оскільки окупаційні війська намагаються адаптуватися до нинішніх можливостей українського повітряного щита.

Як пише ISW, російські та українські війська наразі беруть участь у тактичних та технологічних перегонах для планування наступу та оборони, в якій обидві сторони постійно експериментують та адаптують свої дальні удари та модернізують ППО.

Зазначається, що західні системи ППО та постачання зенітно-ракетних комплексів Україні в короткостроковій та середньостроковій перспективі мають важливе значення для захисту зростаючої оборонної промисловості України. Це пов'язано з тим, що ворог продовжує завдавати ударів по українських промислових об'єктах.

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Українська ППО

Як раніше повідомляв УНІАН, Росія, імовірно, активізує закупівлі балістичних ракет з-за кордону. Окупанти регулярно використовують балістичні ракети малої дальності для нанесення ударів по українських містах, оскільки ці боєприпаси краще обходять ППО.

За словами аналітиків, на цей час існує цілком реальна небезпека того, що Україна може вичерпати свої існуючі запаси боєприпасів для ППО найближчими тижнями. Пов'язано це з тим, що подальша військова допомога США і ЄС Україні наразі знаходиться під питанням через "політичні перешкоди".

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