Євгенія Соколенко

"Орєшнік" може вражати більшу частину Європи та західне узбережжя Штатів.

Росія вперше запустила гіперзвукову ракету "Орєшнік" 21 листопада для атаки по Дніпру, нібито, у відповідь на українські удари по російському військовому об’єкту в Брянську американськими ракетами ATACMS. Після цього правитель РФ пригрозив атакувати "військові, військово-промислові об’єкти чи центри прийняття рішень, у тому числі в Києві", а сам можливий удар порівняв за силою з ядерним.

Як пише Telegraph, ця "Орєшнік" унікальний, оскільки фактично це міжконтинентальна балістична ракета, яка маскується під балістичну ракету середньої дальності. МБР призначені для ядерної війни і "Орєшнік" базується саме на міжконтинентальній балістичній ракеті РС-26 "Рубеж" - її датчики, електроніка та засоби збору даних схожі на неї. Літаючи на гіперзвуковій швидкості 11 Махів, ця ракета може нести як звичайний, так і ядерний корисний вантаж.

Дальність польоту "Орєшніка" становить від 500 до 5000 км, що дозволяє їй вражати більшу частину Європи та західне узбережжя Штатів. Для ураження цілей у Європі, включаючи Британію, їй потрібно 12-20 хвилин.

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"Іншими словами, "Орєшнік" може виконувати роботу атомної міжконтинентальної балістичної ракети, але не створювати ядерний гриб. Від гіперзвукових ракет майже неможливо захиститися, тому що вони літають у багато разів швидше за швидкість звуку і, на відміну від балістичних ракет і повільніших крилатих ракет, мають високу маневреність. Відстеження цього типу ракети є дуже проблематичним, оскільки вони призначені для ухилення від перехоплювачів ПРО шляхом постійної зміни напрямку польоту", - пише видання.

Виявлення, визначення характеристик і відстеження ракети такого типу є обов'язковою умовою для її збиття і дуже складним завданням. Системи раннього попередження (комбінація супутників, наземних радарів та програмного забезпечення) шукають так звані "сигнатури", тобто унікальні характеристики конкретної ракети, щоб визначити тип випущеної ракети. Оскільки прилади "Орєшніка" належить МБР, то і технічні засоби можуть інтерпретувати її як міжконтинентальну балістичну ракету.

Атака новою ракетою по Дніпру є спробою Путіна змусити США та НАТО припинити озброювати Україну, не провокуючи при цьому непропорційної ескалації. Щоб запобігти відповіді на те, що могло бути визначено як ядерний удар , Москва попередньо сповістила Вашингтон про атаку. Однак у разі війни між РФ та НАТО, пише видання, Путін майже напевно не оголосив би таку тривогу.

Наразі до арсеналу гіперзвукових ракет Росії також входять "Кинжал" та "Циркон". Станом на грудень 2023 року була розгорнута гіперзвукова плануюча машина (HGV) "Авангард", яка може нести ядерну боєголовку. Після того як HGV від'єднується від міжконтинентальної балістичної ракети, використовуючи власну силову установку, вона летить до цілі на гіперзвуковій швидкості, здійснюючи різкі горизонтальні та вертикальні маневри ухилення.

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Як зазначається, Велика Британія наразі не має еквівалента "Орешника", хоча у країні є програма, спрямована на розробку "майбутніх гіперзвукових концепцій і технологій". Першу гіперзвукову крилату ракету внутрішнього виробництва очікують не раніше 2030 року.

США також відстають від Росії і Китаю у цьому питанні. Американські військові після численних затримок успішно випробували гіперзвукову зброю великої дальності (LRHW), відому як Dark Eagle у червні. Однак терміни розгортання Штатами гіперзвукових ракет призначені на 2027-2029 роки.

"Російські гіперзвукові ракети, включно з "Орєшніком", становлять серйозну загрозу для Великої Британії та її збройних сил, оскільки можливості датчиків протиракетної оборони країни дуже обмежені. Королівські військово-повітряні сили дійсно використовують радар раннього попередження у Файлінгдейлі, який здатний виявляти об’єкти на відстані 3000 миль у космосі, але цей об’єкт розміщується британським персоналом від імені Сполучених Штатів. Великобританія не має власного спеціального перехоплювача балістичних ракет", - пише Telegraph.

Ракета "Орєшнік" - що відомо

На думку аналітиків військового видання Defense Express, росіяни значно перебільшують характеристики своєї ракети "Орєшнік". Зокрема, в експертів є питання до швидкості польоту цієї ракети та до можливостей її збиття.

Тим часом аналітики з Інституту вивчення війни відзначають, що в ракеті "Орєшнік" немає нічого нового, як для російсько-української війни.

Авіаексперт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко вважає, що РФ може поставити "Орєшнік" на серійне виробництво.

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