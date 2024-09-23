Спікер Путіна запевняє, що нічого не знає про провал, який уже кілька днів обговорює весь світ.

У Кремлі нічого не знають про гучний провал тестового запуску міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 "Сармат", яка вибухнула просто в шахті на полігоні "Плесецьк". Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, його слова наводить The Moscow Times.

"Ми не володіємо жодною інформацією з цього приводу. Це, скоріше, питання, яке належить до компетенції наших військових. Тому я рекомендую туди звертатися", - сказав він під час брифінгу.

Вибух "Сармата": останні новини

Як писав УНІАН, днями під час випробування вибухнула міжконтинентальна балістична ракета РС-28 "Сармат", призначена для нанесення ядерного удару. Супутникові знімки полігона "Плесецьк" зафіксували величезний кратер на тому місці, де мала б розташовуватися пускова шахта.

Відео дня

На думку низки аналітиків, вибух стався на етапі заправки ракети і до моменту самого запуску.

Цікаво, що буквально днями спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін погрожував Заходу ударом ракети "Сармат" по Європарламенту, який закликав НАТО зняти з України обмеження на глибокі удари по території РФ.

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