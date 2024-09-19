Політик розлютився через заклик Європарламенту дозволити Україні удари вглиб РФ.

В Росії пригрозили ракетним ударом по Страсбургу, якщо Україні дозволять бити західною зброєю по території РФ.

Про це заявив спікер Держдуми В'ячеслав Володін, коментуючи новину про те, що Європарламент закликав зняти з України обмеження на удари по території РФ.

"Якщо таке станеться, Росія дасть жорстку відповідь із використанням більш потужної зброї. Ні в кого не повинно бути ілюзій щодо цього. Державна Дума наполягає на цьому", - заявив Володін.

Ба більше, російський політик поставив два публічні питання депутатам Європарламенту. Його цікавить, чи радилися вони з виборцями перед голосуванням за це рішення і чи хочуть європейці, щоб "війна прийшла до їхнього дому".

"Перш ніж приймати таке рішення, треба було згадати уроки Другої світової війни. Тоді у боротьбі з фашизмом загинуло 27 млн ​​радянських громадян. Саме наша країна звільнила вас та всю Європу... Єдине, що має зробити після такої заяви Європарламент, - саморозпуститись. Для довідки: до Страсбурга час підльоту ракети "Сармат" - 3 хвилини 20 секунд", - додав Володін.

Що передувало

Сьогодні Європейський парламент закликав країни-члени Євросоюзу зняти наявні обмеження, які заважають Україні застосовувати західні системи озброєнь для ураження законних військових цілей на території Росії. Як повідомляє сайт ЄП, відповідну резолюцію підтримало 425 європейських депутатів, 63 утрималось і 131 виступили проти.

У тексті резолюції сказано, що без скасування чинних обмежень, Україна повноцінно не може реалізувати своє право на самооборону і залишається уразливою перед нападами на її цивільне населення та інфраструктуру.

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