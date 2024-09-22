Повне фіаско: в РФ ядерна ракета 'Сармат' вибухнула просто під час випробувань

Ракета здетонувала в шахті, знищивши полігон.

У РФ просто під час випробування вибухнула ядерна міжконтинентальна балістична ракета РС-28 "Сармат".

Це сталося вчора або позавчора, повідомили OSINT-дослідники із посиланням на супутникові знімки Planet Labs. Ракета, за даними дослідників, вибухнула під час заправки на полігоні.

"Випробування РС-28 "Сармат" виявилися повним провалом. Ракета здетонувала в шахті, залишивши величезний кратер і знищивши полігон. "Сармат" – це ракета на рідкому паливі, тому ця аварія могла статися окремо від фактичного запуску…", зазначили аналітики.

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Також вони звернули увагу на те, що в район полігону приїздили чотири пожежні машини, які начебто "зреагували на лісову пожежу".

OSINT-аналітик MT_Anderson оприлюднив супутниковий знімок російського космодрому "Плесецк", на якому видно результат невдалого випробування цієї ракети.

Як зазначили аналітики Defence-ua.com, вибух міжконтинентальної ракети під час випробувань – це катастрофа, яка може статися раз у 50 років, оскільки попередній аналогічний випадок зафіксовано у жовтні 1960 року на космодромі "Байконур", коли вибухнула ракета Р-16.

Аналітики припустили, що Кремль навряд чи стане офіційно визнавати сам факт катастрофи з "Сарматом".

Довідка. РС-28 "Сармат" - російський стратегічний ракетний комплекс п’ятого покоління шахтного базування, з багатоступеневою рідинною міжконтинентальною балістичною ракетою. Довжина ракети складає 35 м, стартова маса – 208 т, маса закидання – близько 10 т. Дальність польоту ракети становить 16 тис. км.

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