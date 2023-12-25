ЗМІ повідомили, що військово-морські сили Ірану отримали нову зброю.

Після атаки на танкер з хімікатами в Індійському океані 23 грудня, з'ясувалося, що Іран має нові далекобійні ракети дальністю 1000 км (621 миля).

Інформацію про посилення військово-морських сил Тегерана оприлюднили місцеві ЗМІ в неділю, посилаючись на заяву глави ВМС Ірану Шахрама Ірані.

"Крилата ракета Talaeiyeh має дальність понад 1000 км і являється розумною ракетою, яка може змінювати цілі в середині польоту", - цитує міністра Reuters.

Йдеться не лише про ракети, а й про розвідувальні вертольоти і нові безпілотники, якими посилився Тегеран.

За словами чиновника, вся техніка була розроблена і вироблена іранською військовою промисловістю.

Атака на танкер в Індійському океані - що варто знати

23 грудня торгове судно з ліберійським прапором зазнало атаки БПЛА у водах Індійського океану. Йдеться про танкер, який перевозив хімікати. Передбачалося, що його поставки були пов'язані з Ізраїлем.

Факт атаки на танкер офіційно підтвердили Сполучені Штати Америки, звинувативши Іран у запуску безпілотника. За даними Вашингтона, пуск зброї стався у 200 морських милях від узбережжя Індії.

12 грудня жертвою атаки хуситів також став танкер STRINDA.