На щастя, обійшлося без жертв, а танкер зміг продовжити рух самостійно.

Єменські хусити вдарили протикорабельною крилатою ракетою по комерційному танкеру. Внаслідок атаки сталася пожежа та зафіксовано пошкодження. На щастя, обійшлося без жертв.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву американських військових та U.S. Central Command в X.

Жертвою атаки став танкер STRINDA. Ракета влучила в нього приблизно за 60 морських миль (111 км) на північ від Баб-ель-Мандабської протоки, що з'єднує Червоне море з Аденською затокою. Один з американський чиновників зазначив, що танкер зміг рухатися самостійно через кілька годин після атаки.

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Центральне командування збройних сил США, яке здійснює нагляд за американськими силами на Близькому Сході, також підтвердило атаку на танкер.

"Під час нападу поблизу не було американських кораблів, але есмінець USS MASON відгукнувся на сигнал тривоги танкера STRINDA і наразі надає допомогу".

Танкер-хімовоз ходить під норвезьким прапором, його власник - компанія Mowinckel Chemical Tankers. Судно завантажувало рослинну олію та біопаливо в Малайзії та прямувало до Венеції, Італія.

Нагадаємо, що у суботу хусити заявили, що будуть атакувати всі кораблі, які прямують до Ізраїлю і застерегли міжнародні судноплавні компанії від роботи з ізраїльськими портами.

Близький схід - що відбувається в регіоні

Після нападу ХАМАС на Ізраїль Сполучені Штати Америки відправили сили швидкого реагування морської піхоти до східної частини Середземного моря.

Нещодавно у Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що відправлять у Перську затоку свій есмінець HMS Diamond.

А минулого місяця єменські хусити захопили вантажне судно Galaxy Leader. Повідомлялося, що борту перебували 22 людини. Згодом хусити здійснили напад на американський есмінець.

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