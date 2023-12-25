Першим регіоном Росії, де запровадили штрафи за схиляння жінок до абортів, стала Мордовія.

У Псковській області Росії за "схиляння" жінок до абортів вводять штрафи.

Як повідомляє "Настоящее время", Псковські обласні збори депутатів ухвалили регіональний закон про адміністративну відповідальність громадян за "схиляння" жінок до абортів. Відповідно до регіонального закону, схилянням до аборту є дії, пов'язані з умовляннями і обманом.

"Спонукання до аборту на законодавчому рівні визнається загрозою для сім'ї, батьківства, материнства і дитинства. Під схилянням до штучного переривання вагітності розуміється вчинення дій шляхом умовлянь, пропозицій, підкупу, обману", - повідомляє видання.

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Водночас схилянням до аборту не вважається, якщо медик "поінформував" потенційну породіллю про стан її здоров'я та наявність медичних показань до штучного переривання вагітності.

Медичні працівники, які порушили цей закон, будуть покарані. Зокрема, штрафом "у розмірі від трьох до п'яти тисяч рублів для громадян, від 10 до 20 тисяч рублів - для посадових осіб, і від 30 до 50 тисяч рублів - для юридичних осіб".

Першим російським регіоном, де запровадили штрафи за "схиляння" жінок до абортів, стала Мордовія. Аналогічні регіональні закони також ухвалили ще у низці областей - Калінінградській, Тверській, Курській і Новгородській.

ЗМІ нагадує, що у жовтні МОЗ РФ вже посилило обіг препаратів для медикаментозного аборту своїм наказом "Про затвердження переліку лікарських засобів для медичного застосування, що підлягають предметно-кількісному обліку". До "чорного списку" потрапили засоби для переривання вагітності - мізопростол і міфепристон. Наказ набирає чинності першого вересня 2024 року і діятиме до вересня 2030-го.

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Нагадаємо, раніше скандальний очільник РПЦ патріарх Кирило під час однієї з проповідей заявив, що у РФ необхідно заборонити аборти, щоб поліпшити демографічну ситуацію. Зокрема, багато людей Кремлю потрібно, щоб воювати проти українців. Він вважає, що проблему народжуваності можна розв'язати, якщо "навчитися відмовляти жінок" від переривання вагітності.

Довідка УНІАН. Псковська область - суб'єкт Російської Федерації, входить до складу Північно-Західного федерального округу. Адміністративний центр - місто Псков. Межує з Ленінградською, Новгородською, Тверською та Смоленською областями, Білорусією, а також з країнами Європейського Союзу - Естонією і Латвією. У Псковській області живуть близько 600 тисяч осіб.

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