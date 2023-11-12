За його словами, шлях до покращення демографічної ситуації залежить від того, чи дозволятимуть росіянкам робити аборти.

Скандальний патріарх Кирило придумав, як підвищити демографію у Росії.

Під час однієї з проповідей одіозний очільник РПЦ заявив, що кремлівському режиму необхідно просто заборонити аборти в РФ.

"Справді, ми потребуємо більшої кількості людей, це факт очевидний, його всі визнають: і політики, і соціологи... Якщо цю проблему вирішимо, якщо навчимося відмовляти жінок від аборту, відразу статистика піде вгору", - заявив він.

Інші заяви Патріарха Кирила

У квітні 2023 року керівник РПЦ заявив, що російські окупанти в Україні воюють "за майбутнє" Росії. Водночас ворожнечу між росіянами він назвав рівносильною зраді Батьківщині.

Під час великодньої промови він відзначився черговою цинічною заявою. Кирило звернувся до "малоросів" (вочевидь, він говорив про українців – УНІАН), що живуть на "російській землі" і зажадав від них миру – тобто, капітуляції перед РФ. Не минулося і без заяв про "братні відносини".

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