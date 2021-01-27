Законопроектом вносяться зміни до КУпАП, а також до законів про ОСББ та про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку.

Верховна Рада України вводить штрафи до 51 тисяч гривень за порушення терміну передачі документації на багатоквартирний будинок.

Як передає кореспондент УНІАН, за підтримку в першому читанні законопроекту №4086 проголосували 316 народних депутатів.

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Документом пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні порушення новою статтею 149-2.

Передбачено за порушення термінів передачі технічної та іншої документації на багатоквартирний будинок встановити штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3 тис. 400 - 5 тис. 100 грн), на посадових осіб - від 500 до 700 (8 тис. 500 - 11 тис. 900 грн). За повторні протягом року дії особи штраф становитиме від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тис. - 51 тис. грн).

Також законопроектом вносяться зміни до Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку". Цими змінами передбачено, що колишній балансоутримувач або особа, яка керувала будинком до створення ОСББ, має передати всю документацію по будинку протягом 30 днів з дня державної реєстрації об'єднання. Це стосується примірника технічної та іншої передбаченої законодавством документації на будинок, а також документа, на підставі якого Багатоквартирний будинок прийнятий в експлуатацію, технічного паспорта і планів інженерних мереж.

У разі відсутності документації колишній балансоутримувач або керуючий мають відновити її своїм коштом протягом 60 днів з дня державної реєстрації ОСББ.

Також вносяться зміни до Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку". Ними передбачено, що у разі зміни форми управління багатоквартирним будинком особа, яка здійснювала управління, повинна протягом 30 днів з моменту отримання письмового повідомлення передати особі, визначеній співвласниками такого будинку, наявну у неї технічну та іншу документацію на будинок.

Це стосується і договорів про надання житлово-комунальних послуг, документів і договорів, які були створені або укладені під час управління будинком. Такі ж умови для передачі інформації передбачені в разі зміни керуючого будинком.

Законопроектом передбачено, що замовник будівництва або попередній власник будинку зобов'язаний протягом 30 днів передати співвласникам в особі їх об'єднання або особі, уповноваженій співвласниками, паспорт об'єкта будівництва та один примірник технічної документації на будинок згідно з переліком, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики та політики у сфері житлово-комунального господарства.

Форма управління

Відповідно до закону, якщо співвласники багатоквартирних будинків не визначилися з формою управління будинком до 1 січня 2021 року, то органи місцевого самоврядування до 1 травня 2021 року повинні провести конкурси щодо призначення керуючих.

Договори про надання комунальних послуг мають бути укладені протягом двох місяців з дня затвердження Кабміном типових публічних договорів приєднання про надання послуг ЖКГ. Відмова від укладення договору з виконавцем комунальної послуги не звільняє споживача від обов'язку оплати фактично спожитої комунальної послуги.

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Автор: Надя Пришляк