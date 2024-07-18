Республіканці офіційно номінували Джей Ді Венса на посаду віцепрезидента США

Колишній критик, а нині найближчий соратник Трампа офіційно став номінантом на цю посаду.

Сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс офіційно прийняв номінацію від Республіканської партії на посаду віцепрезидента.

Як повідомляє CNN, це сталося на Національному з'їзді Республіканської партії в середу ввечері в Мілуокі. Під час виступу Венс заявив, що Трамп "поставить Америку на перше місце", а ніч після замаху на політика назвав "ніччю надії".

В суботу у Мічигані відбудеться перший мітинг кампанії Трамп-Венс.

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Також під час свого виступу Венс, який пройшов шлях від критика до соратника Трампа, розкритикував політику Джо Байдена та звернувся до білих виборців робітничого класу у штатах, де республіканці борються за голоси.

Також Венс наголосив, що союзники по всьому світу "розподілять тягар забезпечення миру у всьому світі".

"Більше ніяких безкоштовних поїздок для країн, які зраджують щедрості американських платників податків", - заявив він.

Трамп обрав кандидатом у віцепрезиденти Джей Ді Венса

Днями стало відомо, що Дональд Трамп визначився з кандидатом на посаду віцепрезидента США у разі його перемоги на президентських виборах у листопаді, обравши 39-річного сенатора Джей Ді Венса з Огайо. Хоча зараз Венс є одним із головних прихильників Трампа у Сенаті, раніше він критикував політика. У 2021 році він навіть вибачався за свою позицію щодо лідера республіканців.

Примітно, що Венс є затятим противником допомоги Україні.

Тим часом політолог-американіст Владислав Фарапонов радить не переоцінювати посаду віцепрезидента в США. У коментарі УНІАН він наголосив, що у Штатах віцепрезидент не має формального впливу на зовнішню політику.

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