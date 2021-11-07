За словами джерел, поранення отримали шість працівників служби особистої охорони прем'єра.

Безпілотник з вибухівкою атакував резиденцію прем'єр-міністра Іраку Мустафи аль-Казимі в Багдаді рано вранці в неділю, 7 листопада.

Іракські військові назвали це замахом на вбивство, але заявили, що Казимі не постраждав, передає Reuters.

Атака, в результаті якої, за словами джерел у сфері безпеки, було поранено шість співробітників служби особистої охорони прем'єра, сталася після того, як протести в іракській столиці щодо результатів загальних виборів минулого місяця переросли в насильницькі зіткнення.

Державний департамент США засудив напад і запропонував допомогу в розслідуванні.

"Цей очевидний терористичний акт, який ми рішуче засуджуємо, було спрямовано в серце іракської держави. Ми перебуваємо в тісному контакті з іракськими силами безпеки, яким доручено відстоювати суверенітет і незалежність Іраку, і запропонували свою допомогу в розслідуванні цього нападу", - йдеться в заяві прес-секретаря Неда Прайса.

We're following the reported drone attack targeting the residence of Iraqi Prime Minister Kadhimi. We strongly condemn this apparent act of terrorism & are in close touch with the Iraqi security forces. Our commitment to our Iraqi partners is unshakeable. https://t.co/sD2Kp0UvcX — Ned Price (@StateDeptSpox) November 7, 2021

Зазначається, що групи, які виступають проти результатів голосування 10 жовтня, є добре озброєними ополченцями, підтримуваними Іраном, які в результаті виборів втратили більшість своєї парламентської влади. Вони заявили про порушення при голосуванні та підрахунку голосів.

Читайте такожЖінка вбила 5 своїх дітей через фото колишнього: суд виніс вирок "матері смерті"Жодна з груп поки не взяла на себе відповідальність за напад на резиденцію Казимі в охоронюваній Зеленій зоні Багдада, де розташовуються урядові будівлі та іноземні посольства.

У заяві іракських військових йдеться, що напад було спрямовано на резиденцію прем'єр-міністра, але той залишається в "доброму здоров'ї". Жодних додаткових подробиць не повідомлялося.

Два урядовці заявили, що в резиденції Казимі стався принаймні один вибух, і підтвердили журналістам, що прем'єр-міністр у безпеці. Західні дипломати, які базуються поблизу в зеленій зоні, заявили, що чули вибухи та стрілянину в цьому районі.

Як повідомляв УНІАН, в Іраку в неділю, 10 жовтня, проходили дострокові парламентські вибори. На 329 депутатських мандатів в парламенті країни претендували понад 3 240 кандидатів.

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Автор: Катерина Комолова