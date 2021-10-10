У парламентських виборах в Іраку беруть участь понад 3 тисячі кандидатів.

В Іраку в неділю, 10 жовтня, проходять дострокові парламентські вибори.

Як повідомляє Deutsche Welle, на 329 депутатських мандатів у парламенті країни – Раді представників – претендують понад 3 240 кандидатів. Чверть місць зарезервована за жінками.

Виборчим правом в країні володіють близько 25 млн осіб. Однак, на думку спостерігачів, через високий ступінь недовіри до влади й глибоку кризу явка на виборах буде низькою.

Дострокові вибори в Іраку викликані масовими протестами.

Парламентські вибори мали відбутися у 2022 році. Необхідність їх дострокового проведення викликана тим, що з осені 2019 року в країні з різним ступенем активності проходять масові антиурядові протести. Вони призвели до відставки Кабінету міністрів, який був сформований за підсумками попередніх виборів у травні 2018 року. Лідери протестного руху закликали до бойкоту виборів, оскільки вважають, що нинішня політична система не зможе забезпечити змін при будь-якому результаті голосування.

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Фаворитом на виборах є шиїтська коаліція на чолі з Імамом Муктадою ас-Садром, який традиційно виступає з вимогами соціальної справедливості, будівництва шкіл і лікарень, а також невтручання іноземців у внутрішні справи Іраку.

Хороші шанси на перемогу має також очолюваний колишнім міністром транспорту Хаді аль-Амірі блок "Аль-Фатх", що підтримує тісні зв'язки з Іраном і тісно пов'язаний з шиїтськими збройними формуваннями.

Попередні результати голосування очікуються через 24 години після закриття виборчих дільниць.

Вибори в Іраку проходять в умовах безпрецедентних заходів безпеки. Для запобігання провокацій і терактів на виборах залучені не менше як 250 тисяч співробітників силових структур. У країні закриті всі прикордонні переходи й аеропорти.

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Автор: Катерина Гірник