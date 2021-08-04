У країну повернулася табличка снів Гільгамеша-одне з найдавніших у світі творів мистецтв.

Влада США та інших країн передала Іраку понад 17 тисяч історичних артефактів, які були нелегально вивезені з країни.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Загалом Багдад отримає 17 321 артефакт з США, 9 з Японії, 7 з Нідерландів і 1 з Італії.

Багато з археологічних знахідок були вкрадені з музеїв і контрабандним шляхом вивезені з країни під час "правління" терористів "Ісламської держави" і продані.

Читайте такожПодвоїли нагороду: США заплатять $10 мільйонів за інформацію про нового ватажка ІДІЛНайціннішим експонатом є табличка снів Гільгамеша, яку вчені вважають одним з найдавніших у світі творів мистецтв. Її вік приблизно 3,5 тисяч років.

Це глиняна клинописна табличка, на якій міститься частина шумерського епосу про правителя Гільгамеша

У 2003 році її нелегально ввезли до США і за підробленими документами продали з аукціону Christie за $1,674 млн супермаркету декоративно-прикладного мистецтва Hobby Lobby в штаті Оклахома.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден оголосив про завершення бойової місії американських військ в Іраку до кінця 2021 року.

Автор: Станислав Кожемякин