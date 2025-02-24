У Кремлі заявили, що "вітають і підтримують" американське "переформатування" підходу до Росії.

США і Європа ведуть боротьбу в ООН і G7 з питання про те, чи слід звинувачувати Росію в її війні проти України. Про це пише видання Financial Times.

Зазначається, що швидка зміна позиції президента США Дональда Трампа щодо конфлікту загрожує зруйнувати західну єдність.

Адміністрація Трампа і ЄС запропонували конкуруючі резолюції ООН для голосування в Генеральній асамблеї в понеділок. Дипломати G7 провели вихідні, сперечаючись про те, чи буде в спільній заяві, яку має бути опубліковано G7, згадуватися "агресія" Росії проти України чи ні.

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Чиновники заявили, що протистояння може дійти до Ради Безпеки ООН, і США, можливо, стануть на бік Росії та Китаю проти підтримуваної Західною Європою демонстрації підтримки Києва.

"Якщо [ми] подивимося на повідомлення, які виходять зі Сполучених Штатів, то стане зрозуміло, що російська риторика там дуже сильно представлена", - заявила головний дипломат ЄС Кая Каллас, коли її запитали, чи вважає вона, що адміністрація Трампа діє в інтересах Росії.

Зазначається, що прагнення Трампа до якнайшвидшого припинення війни, його початок двосторонніх переговорів із Росією та його загострення словесної війни з президентом України Володимиром Зеленським зруйнували три роки одностайного засудження Заходом вторгнення Москви в лютому 2022 року.

На відзначення третьої річниці війни Україна і ЄС спільно підготували резолюцію ООН, що засуджує вторгнення Росії, яка має бути винесена на голосування 193 членами організації.

За словами двох офіційних осіб, проінформованих про хід обговорень, США закликали відкликати цю резолюцію. Натомість Вашингтон запропонував свій текст, у якому дії України прирівнюються до дій Росії і оплакується "трагічна загибель людей у російсько-українському конфлікті". Джерело видання зазначило:

"Це [американське] формулювання, очевидно, неприйнятне для нас. Усе це пов'язано одне з одним і є частиною більш широкої зміни позиції США".

Кремль заявив, що "вітає і підтримує" американське "переформатування" підходу до Росії.

"Ми дійсно бачимо, що Вашингтон намагається з'ясувати, в чому була первісна причина цього конфлікту, і сподіваємося, що цей аналіз допоможе зусиллям із врегулювання конфлікту", - заявив прес-секретар президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Резолюції щодо війни в Україні

США чинили тиск на Україну, щоб вона відкликала свою підтриману Європою резолюцію ООН, яка вимагає негайного виведення російських військ з її території. Америка наполягає на своїй пропозиції, в якій не згадується вторгнення Москви, заявили в неділю американський чиновник і європейський дипломат.

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