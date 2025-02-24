Адміністрація Трампа також прагне провести голосування за своєю пропозицією в більш впливовій Раді Безпеки ООН.

США чинили тиск на Україну, щоб вона відкликала свою підтриману Європою резолюцію ООН, яка вимагає негайного виведення російських військ з її території.

Як пише Associated Press, США наполягають на своїй пропозиції, в якій не згадується вторгнення Москви, заявили в неділю американський чиновник і європейський дипломат.

Україна відмовилася відкликати свій проєкт резолюції, і Генеральна Асамблея ООН проголосує за нього 24 лютого, у третю річницю вторгнення Росії в Україну, заявили два європейські дипломати.

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Потім Генеральна Асамблея, до складу якої входять 193 країни, проголосує за проєкт резолюції США, за словами дипломатів і американського чиновника.

Зазначається, що адміністрація Трампа також прагне провести голосування за своєю пропозицією в більш впливовій Раді Безпеки ООН. Китай, який головує в Радбезі цього місяця, запланував голосування щодо резолюції США на понеділок удень.

"Дуельні резолюції - перші після вторгнення - підкреслюють напруженість між США, Україною та європейськими країнами за п'ять тижнів відтоді, як президент Трамп вступив на посаду і почав переговори з Росією після багатьох років ізоляції в спробі покласти край війні. Європейські лідери були стурбовані тим, що їх і Україну було виключено з попередніх переговорів між США і Росією минулого тижня", - ідеться в статті.

Зазначається, що голосування в асамблеї засвідчило сильну глобальну протидію війні, і за ним будуть уважно стежити, щоб побачити, чи послабшала ця підтримка, - і оцінити підтримку зусиль Трампа щодо якнайшвидшого припинення війни.

Європейський дипломат сказав, що було інтенсивне лобіювання і викручування рук щодо конкуруючих резолюцій. Американський чиновник додав, що США намагаються змусити Україну і європейців відмовитися від свого проєкту.

У резолюції щодо України, співавтором якої виступив Європейський союз із 27 країн, ідеться про "повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну" і нагадується про необхідність виконання всіх попередніх резолюцій Асамблеї, "ухвалених у відповідь на агресію проти України".

У ній виділяється вимога Генеральної Асамблеї про те, щоб Росія "негайно, повністю і беззастережно вивела всі свої військові сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", а також її вимога негайно припинити всі військові дії.

І вона закликає до "деескалації, якнайшвидшого припинення військових дій і мирного врегулювання війни проти України".

У дуже короткому проєкті резолюції США визнається "трагічна загибель людей в усьому російсько-українському конфлікті" і "закликає до якнайшвидшого припинення конфлікту і далі настійно закликає до міцного миру між Україною і Росією". У ній жодного разу не згадується вторгнення Москви.

Резолюція ООН щодо війни в Україні

США наполягають на блокуванні української версії резолюції ООН до третьої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну, яка засуджує Росію за її агресивну війну. Натомість адміністрація президента Дональда Трампа закликала всіх членів ООН підтримати текст США.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що проєкт резолюції ООН, який підтверджує суверенітет і територіальну цілісність України та засуджує агресію Росії , не відкликається українською стороною.

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