Рябков заявив, що швидке припинення вогню призведе до такого ж швидкого відновлення бойових дій у майбутньому.

У Росії натякнули, що знову почнуть бойові дії в разі укладення короткострокового перемир'я з Україною. Зокрема, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Росія прагне до довгострокової мирної угоди щодо України, яка спрямована на усунення "першопричин конфлікту". При цьому, за його словами, швидке припинення вогню призведе до такого ж швидкого відновлення бойових дій у майбутньому.

Він заявив, що Росія визнає бажання американської сторони рухатися до швидкого припинення вогню.

"Але... припинення вогню без довгострокового врегулювання - це шлях до швидкого відновлення бойових дій і поновлення конфлікту з іще серйознішими наслідками, зокрема і для російсько-американських відносин. Ми цього не хочемо", - заявив він.

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Він також сказав, що російсько-американські переговори в Ер-Ріяді не внесли більшої ясності в мирний план президента Дональда Трампа щодо України.

Чи готова Росія до переговорів

Як писало WSJ, Росія не хоче швидкого припинення вогню і планує затягувати мирні переговори до нескінченності, щоб використати ситуацію на полі бою для формування своїх умов щодо завершення війни.

Міністр закордонних справ РФ Серей Лавров заявив, що Росія припинить війну проти України, але лише тоді, коли на переговорах буде досягнуто домовленостей, які влаштують сторони.

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