Київ був шокований вимогами американців.

США попросили Україну відкликати подану на розгляд ООН резолюцію до третіх роковин повномасштабного російського вторгнення, у якій Росію засуджують як агресора. Київ відмовився. Про це пише The Washington Post із посиланням на європейських дипломатів, знайомих із ситуацією.

За словами чиновника, з яким поговорили журналісти, спочатку Вашингтон "вимагав внести деякі зміни" в українську резолюцію, "щоб зробити її ослабленою". Зокрема там мали з'явитися "проросійські" формулювання. Пізніше США вирішили подати власний документ, а від Києва вимагали відкликати свій варіант, який уже було погоджено з іншими країнами-партнерами, які планували його підписати.

Зазначається, що нову пропозицію українцям озвучили в п'ятницю, і вона приголомшила Київ. Тому Україна відмовилася відкликати свою резолюцію.

Відео дня

Альтернативну американську резолюцію в Києві розцінили як спробу обмежити будь-яке вираження відповідальності Росії за вторгнення, особливо на тлі того, "як президент США Дональд Трамп неправдиво звинуватив Україну в розв'язанні війни".

Нова пропозиція "шокувала" українців, сказав неназваний чиновник, тому президент України Володимир Зеленський наказав МЗС України не відкликати початковий документ на догоду американцям.

"Їхня пропозиція є дуже короткою і абсолютно новою мовою. Багато представників інших країн кажуть, що це більше схоже на заклик до умиротворення Путіна, а не на заклик до миру. У нас є багато ознак можливих поганих речей, але шокує те, що вони чинять тиск на [Україну], а не на росіян", - заявив співрозмовник видання.

Тим часом Державний департамент США оприлюднив заяву держсекретаря Марка Рубіо, у якій той наголосив, що нова влада США прагне тривалого миру в Україні, а не лише тимчасової паузи.

"Цього понеділка, 24 лютого, виповнюється три роки російсько-українській війні. Ця війна зараз тягнеться надто довго і коштує надто жахливо для України та Росії. Сполучені Штати запропонували в ООН просту історичну резолюцію, яку ми закликаємо підтримати всі держави-члени, щоб прокласти шлях до миру. ООН має повернутися до своєї основоположної мети, закріпленої в Статуті ООН, - підтримувати міжнародний мир і безпеку, зокрема шляхом мирного врегулювання суперечок", - ідеться в заяві Рубіо.

Жодних згадок про неспровоковану російську агресію та необхідність притягнення агресора до відповідальності в заяві немає.

Скандал через резолюцію на річницю вторгнення

Як писав УНІАН, США наполягають на блокуванні української версії резолюції ООН до третьої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну, яка засуджує Росію за її агресивну війну. Натомість адміністрація президента Дональда Трампа закликала всіх членів ООН підтримати текст США.

При цьому Росія вже запропонувала власну правку до американської резолюції, яка і так уже є максимально нейтральною. Росіяни обіцяють проголосувати за американську резолюцію, якщо їхню правку додадуть до тексту.

Вас також можуть зацікавити новини: