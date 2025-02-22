При цьому в запропонованому США варіанті документа немає жодних посилань на суверенітет України.

США наполягають на блокуванні української версії резолюції ООН до третьої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну, яка засуджує Росію за її агресивну війну. Про це пише Bloomberg з посиланням на свої джерела.

Замість цього адміністрація президента Дональда Трампа закликала всіх членів ООН підтримати текст США.

Співрозмовники видання заявили, що були "приголомшені наполегливістю США", а також їх небажанням засудити Росію за повномасштабне вторгнення в Україну.

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Хоча союзники підтримують прагнення Трампа до досягнення міцного припинення конфлікту, мир не буде стійким без гарантій суверенітету України, а також притягнення країни-агресора до відповідальності, сказав один зі співрозмовників.

Як вказує видання, у запропонованому США проєкті резолюції немає посилань на принципи суверенітету і територіальної цілісності України, які були частиною попередніх резолюцій ООН.

Резолюція США лише вказує на "трагічну загибель людей під час конфлікту між Російською Федерацією та Україною" і "закликає до якнайшвидшого припинення конфлікту і до міцного миру".

Резолюція ООН - що відомо на цей час

Раніше стало відомо, що США виступають проти того, щоб називати Росію агресором у заяві G7, яка присвячена третій річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Альтернативний американський проєкт складається всього з трьох абзаців і містить російські поправки. Держсекретар США Марко Рубіо закликав країни-члени ООН підтримати запропоновану резолюцію і створити "реальний імпульс для досягнення миру".

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