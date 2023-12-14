Топ-чиновник у сфері оборони Латвії зробив тривожну для союзників заяву.

Росія здатна виробляти чи ремонтувати до 150 танків на місяць. Це "набагато більше", ніж може зробити Європа.

Відповідну заяву зробив державний секретар міністерства оборони Латвії Яніс Гарісонс на Ризькому безпековому форумі, передає Delfi.

"Якщо подивитися в історію, то ясно видно, що перемагає та сторона, яка здатна забезпечити більшу ефективність військової техніки і зброї. Також має бути продумана логістика, щоб мережі постачання працювали швидко й точно", - сказав Гарісонс.

На його думку, можна збільшити кількість солдатів, але потрібні озброєння, танки й інші зразки техніки. Європейський Союз, за словами чиновника, може з цим впоратися, як і раніше.

Що передувало

Кілька тижнів тому у мережі опублікували звіт Німецької ради з міжнародних відносин, у якому йдеться, що Альянсу необхідно бути готовим до великої війни. Якщо конфлікт в Україні заморозиться, Росія зможе відновити свій військовий потенціал за шість років та розпочати нову війну.

На тлі цього представництво США в НАТО похвалилося величезним набором танків. Ця публічна демонстрація сили є попередження для Росії.

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