Вищий законодавчий орган країни закликав продовжити допомогу Україні.

Парламент Чехії оголосив Росію найбільшою загрозою безпеці для Європи. Про це повідомляє BILD.

Як зазначається, парламент Чехії ухвалив резолюцію, в якій йдеться про те, що "російський терористичний режим" скоює воєнні злочини і намагається розширити сферу свого впливу на Україну та інші країни Європи.

"Сучасний терористичний режим у РФ своєю експансією і спробами розширити сфери впливу на Україну та інші країни Європи, що супроводжується військовими злочинами, становить для Чеської республіки загрозу безпеці", - ідеться в документі.

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Водночас, в інтересах Чехії - "демократична і вільна Україна, надійно посилена в міжнародних структурах". Також в інтересах Чехії - перешкодити Кремлю в захопленні України.

У документі сказано, що у зв'язку із загрозою Кремля вкрай важливо продовжувати допомагати Україні в її захисті від агресії РФ.

"Припинення поставок військової техніки призведе до завоювання і спустошення України російським терористичним режимом", - йдеться в резолюції.

За даними видання, раніше Чехія передала Києву танки, ударні вертольоти і системи залпового вогню. Зараз Прага, як повідомляє Wall Street Journal, закупила близько 800 тисяч артилерійських снарядів для того, щоб відправити їх в Україну.

Чехія знайшла боєприпаси для України - подробиці

Нагадаємо, кілька місяців Чехія шукала за межами ЄС боєприпаси для України і змогла знайти 500 тисяч одиниць калібру 155 мм і 300 тисяч - калібру 122 мм. Щоб профінансувати купівлю створено неформальну коаліцію, до якої долучилися вже кілька країн Європи та Канада.

Пізніше прем'єр Чехії повідомив, що Прага знайшла ще 200 тисяч снарядів, які можна придбати.

Литва також підтримала ініціативу щодо закупівлі сотень тисяч артилерійських боєприпасів Україні та виділяє на це кошти - 35 мільйонів євро.

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