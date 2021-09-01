Як уточнив Лукашенко, мова йде про "найсучасніше обладнання".

Росія поставить білоруському режиму велику партію бойової техніки – літаків, вертольотів і сучасних систем ППО.

Як повідомляє "БЕЛТА", таку заяву зробив Олександр Лукашенко.

"Найближчим часом (я підписав позавчора розпорядження) з Російської Федерації поставлять нам (не буду говорити, які гроші і що) десятки літаків, десятки вертольотів, найважливішого озброєння ППО. Може бути, навіть C-400. Нам вони дуже потрібні, я вже про це говорив", - заявив він.

Як уточнив Лукашенко, мова йде про"найсучасніше обладнання".

"Ми дооснастимося. Якщо ми побачимо на навчаннях ("Захід-2021". - ред), що нам потрібно щось ще, отже, ми купимо у Російської Федерації і поставимо на озброєння", - уклав він.

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Раніше Лукашенко заявив, що Білорусь і Росія можуть за допомогою санкцій змінити політичний режим у Києві, але поки не мають наміру робити цього.

Він також звинуватив президента України Володимира Зеленського в підготовці бойовиків і переправленні зброї на територію Білорусі.

Крім того, він сказав, що Білорусь офіційно визнає Крим частиною РФ, коли "останній російський олігарх" почне поставляти туди продукцію. За його словами, на тлі останній дій Києва у нього "розв'язані руки".

Автор: Дмитро Захаров