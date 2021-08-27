Російський винищувач Су-24 упав в Пермському краї. Обом пілотам вдалося катапультуватися.
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на підтвердження Центрального воєнного округу.
"При перельоті на авіаремонтне підприємство для проведення планового ремонту упав у 95 км на захід від міста Перм літак Су-24", – уточнюють в окрузі.
За даними ЗМІ, обом пілотам, які перебували на борту, вдалося катапультуватися, вони живі. Унаслідок аварії загиблих і травмованих немає, уточнили у прес-службі округу.
Винищувач упав у "лісистій місцевості". Як свідчать відзняті очевидцями кадри, бомбардувальник з росіянами "приземлився" неподалік від поля.
На місце події відправили вертоліт пошуково-рятувальної служби, щоби евакуювати льотчиків.
За попередньою інформацією, аварія сталася через відмову техніки у Су-24.
"Літак Су-24 сідав у Пермі на дозаправку. Після зльоту через кілька хвилин він зазнав аварії", – сказало джерело ТАСС.
Це вже не перша аварія з участю російських літаків.
19 серпня Астраханській області Росії під час планового польоту розбився винищувач МіГ-29. Винищувач летів без боєкомплекту. Льотчик загинув. А винищувач Су-30, який у серпні розбився у Тверській області, був випадково збитий іншим літаком під час навчань.