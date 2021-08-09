В ході прес-конференції Лукашенко також звинуватив Зеленського в підготовці бойовиків і переправленні зброї на територію Білорусі.

Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь і Росія можуть за допомогою санкцій змінити політичний режим в Києві, але поки не мають наміру робити цього.

Відповідну заяву він зробив в ході великої прес-конференції, коментуючи можливість введення санкцій проти України.

"З нашого боку жодних санкцій ми щодо вас (України – ред.) вводити не збираємося. Якби ми хотіли поставити вас на коліна, будемо відверті, ми б це зробили протягом доби разом з не любим для вас президентом Путіним. Ми б перестали постачати вам паливно-мастильні матеріали. І завтра на вилах би винесли Зеленського і всіх інших", — висловився Лукашенко.

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В ході прес-конференції Лукашенко також звинуватив президента України Володимира Зеленського у підготовці бойовиків і переправленні зброї на територію Білорусі.

Крім того, він сказав, що Білорусь офіційно визнає Крим частиною РФ, коли "останній російський олігарх" почне постачати туди продукцію. За його словами, на тлі останній дій Києва у нього "розв'язані руки".

Автор: Дмитро Захаров