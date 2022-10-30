У Британії вважають, що війна в Україні "все більше переходить у нетрадиційний бойовий простір".

Британський депутат-консерватор і голова Спеціального комітету з оборони Тобіас Еллвуд заявив, що Великобританія повинна очікувати подальших дій з боку Росії після того, як вона почала операцію "під чужим прапором".

Еллвуд вважає, що російське звинувачення Великобританії в підриві газопроводу "Північний потік" в Балтійському морі - "навмисна провокація", спрямована на ескалацію напруженості за межі України

"Виставивши цей "фальшивий прапор", ми повинні очікувати, що Росія тепер "помститься", - вважає Еллвуд.

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Він вважає, що війна в Україні "все більше переходить у нетрадиційний бойовий простір".

Звинувачення РФ Британії у підриві "північних потоків": що відомо

Раніше Велика Британія відкинула звинувачення, заявивши, що Росія вигадала історію з підривом з метою "відвернути увагу від їх катастрофічних дій щодо незаконного вторгнення в Україну".

Російське Міноборони стверджує, що фахівці військово-Морських сил Великобританії причетні до атаці на кораблі Чорноморського флоту РФ, які перебували в підконтрольному РФ Севастополі, і нібито "брали участь" у підриві двох газопроводів - "Північний потік" і "Північний потік-2".

Підготовку до атаки на кораблі ЧФ проводили нібито фахівці британських ВМС, які перебували в місті Очаків Миколаївської області, стверджував представник Міноборони Росії Ігор Конашенков.

За його словами, британські фахівці також "причетні" нібито до планування, забезпечення та реалізації підривів газопроводів в Балтійському морі.

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