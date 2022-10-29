Міноборони Росії поділилося вигаданою історією, зазначили в британському оборонному відомстві.

Російське Міноборони стверджує, що фахівці Військово-морських сил Великобританії причетні до атаки на кораблі Чорноморського флоту РФ, які перебували в підконтрольному РФ Севастополі, і нібито "брали участь" у підриві двох газопроводів - "Північний потік" та "Північний потік-2".

Підготовку до атаки на кораблі ЧФ проводили нібито фахівці британських ВМС, які перебували в місті Очаків Миколаївської області, стверджував представник Міноборони Росії Ігор Конашенков.

За його словами, британські фахівці також "причетні" нібито до планування, забезпечення та реалізації підривів газопроводів в Балтійському морі.

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У Міноборони Великобританії вже відреагували у своєму акаунті у Twitter на звинувачення з боку російського відомства. Британська сторона назвала твердження Міноборони РФ вигаданою історією.

"Щоб відвернути увагу від свого катастрофічного управління незаконним вторгненням в Україну, Міністерство оборони Росії вдається до неправдивих заяв епічного масштабу...", - наголошується в повідомленні.

Атака на російські кораблі в Севастополі - важливі новини

29 жовтня заступник міністра внутрішніх справ Антона Геращенка повідомив, що у Севастопольській бухті вибухнули чотири російські військові кораблі, зокрема, десантний корабель і фрегат-носій крилатих ракет "Калібр" "Адмірал Макаров".

Пізніше в російському Міноборони стверджували, що в Севастополі кораблі ЧФ українська сторона атакувала безпілотниками. За даними російського відомства, унаслідок атаки незначні пошкодження отримав тільки морський тральщик "Іван Голубець".

Вибухи на газопроводах в Балтійському морі - найважливіше

У вересні на двох нитках російського газопроводу "Північний потік" різко знизився тиск. Пізніше з'ясувалося, що в трубах утворилися дірки. Через аварію в море могли витекти до 500 млн кубометрів технічного газу.

Причину аварії почали з'ясовувати правоохоронці кількох держав. Служба держ безпеки Швеції провела огляд пошкоджених ділянок трубопроводів і прийшла до висновку, що інцидент стався унаслідок вибухів.

Правоохоронці Данії також вважають, що на газопроводах були "потужні вибухи". Лідери Євросоюзу говорили, що те, що трапилося, може бути саботажем.

Британська газета The Times писала, що на "Північному потоці-2" була диверсія, і її заздалегідь спланувала російська сторона.

Довідка УНІАН. Трубопроводи "Північний потік-2" були створені для доставки російського газу в Європу.

РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну почала знижувати постачання газу до Євросоюзу, лідери якого підтримали Київ і допомагають йому грошима, озброєнням, а також створили програму навчання українських солдатів.

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