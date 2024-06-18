Зазначається, що компанії, які працюють у Росії, мають низку проблем, але не поспішають повністю йти всупереч обіцянкам.

Всесвітньо відомі компанії, які після повномасштабного вторгнення в Україну заявляли про бажання покинути Росію на знак протесту, досі не поспішають цього робити.

Видання Bloomberg пише, що компанія Coca-Cola Co. була однією з перших, хто оголосив про свій намір піти і навіть попросила вилучити з магазинів продукцію, припинити постачання сировини і зупинити виробництво. Але два роки потому логотип Coke, як і раніше, легко знайти в супермаркетах і ресторанах. Якщо врахувати новачка під назвою "Добра кола", який продається в банках зі знайомим червоним відтінком і тим самим смаком, то за деякими показниками компанія залишається провідним виробником газованих напоїв у РФ.

Це пояснюється тим, що Multon Partners, компанія, що розливає кока-колу в РФ, належить окремій, зареєстрованій у Лондоні компанії Coca-Cola HBC, в якій американська компанія володіє 21% акцій. "Добра кола" належить саме компанії Multon. Напій став найпопулярнішою газованою водою в країні, займаючи 1% ринку. Таким чином, прибуток від продажів Coca-Cola в Росії просто перейшов до Coca-Cola HBC.

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Сама Coca-Cola, як і раніше, доступна в Росії, її імпортують з Грузії, Казахстану та інших сусідніх країн завдяки закону, що дозволяє продавати брендовані товари без згоди власника торгової марки. Тільки завдяки цьому імпорту Coca-Cola стала газованою водою №3 в Росії, займаючи 6% ринку.

Не колою єдиною - хто ще залишився в Росії

У вересні 2022 року компанія PepsiCo Inc. заявила, що припиняє виробництво і продаж Pepsi, Mountain Dew і 7Up у Росії, і її частка на ринку впала. Однак незабаром Pepsi додала нову колу Evervess і збільшила випуск Frustyle на півдюжині своїх заводів у країні. Минулого року продажі напоїв російського підрозділу компанії підскочили на 12%, до 209 мільярдів рублів (2,3 мільярда доларів). Виручка підрозділу з виробництва дитячого харчування та молочних продуктів зросла на 10%, до 129 мільярдів рублів.

За даними дослідження Єльської школи менеджменту, з 2022 року понад 1000 транснаціональних корпорацій заявили про скорочення російських підприємств, але багато хто залишився. Unilever Plc і Nestlé SA не захотіли продавати свої виробничі потужності з величезною знижкою, яку Кремль вимагав як податок на виїзд.

Данська пивоварна компанія Carlsberg AS і йогуртовий гігант Danone SA заарештували свої активи, намагаючись вийти з країни, хоча Danone у підсумку домовилася про продаж. Французький оператор супермаркетів Auchan, ритейлер одягу Benetton Group і мережі ресторанів Subway і TGI Fridays продовжують працювати в Росії і не планують скорочувати свою діяльність.

Для компаній, які все ще працюють у країні, репатріація доходів ускладнена, оскільки їм потрібен важкодоступний дозвіл на вивезення грошей, але прибуток значний.

Західні компанії зростаються в РФ - що писало FT

Сотні західних груп залишилися в РФ після повномасштабного вторгнення 2022 року. Західні компанії, серед яких Avon Products, Air Liquide і Reckitt, залишилися в Росії, незважаючи на те, що планували піти після вторгнення в Україну, оскільки бюрократичні перепони зростають, а споживча активність відновлюється.

За даними Київської школи економіки, понад 2100 транснаціональних корпорацій залишилися в Росії з 2022 року, порівняно з приблизно 1600 міжнародними компаніями, які або пішли з ринку, або скоротили масштаби своєї діяльності.

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